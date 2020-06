Aulas online já realizadas podem contar como horas letivas

O Governo do Distrito Federal publicou, nesta terça-feira (9), mais informações sobre a retomada do ano letivo no Distrito Federal. O decreto disponível no Diário Oficial (DODF) dá à Secretaria de Educação a possibilidade de considerar as aulas online já realizadas como horas letivas no ano de 2020.

Desta forma, caso a Secretaria venha a aderir este método, algumas escolas poderão terminar o ano letivo antes de outras. As atividades escolares serão retomadas no próximo dia 29, por meio de aulas online, através da plataforma Google Sala de Aula e de transmissão por quatro emissoras a serem contratadas pelo GDF.

Os gestores e professores já retomaram as atividades nos dias 4 e 5 de junho, respectivamente. Nesta segunda (8), foi iniciada a semana de acolhimento e formação; na próxima semana, os docentes começarão a produzir conteúdo; na semana seguinte, os estudantes poderão retornar, mas não será feita chamada; no dia 29, enfim, o ano retorna oficialmente.

O aluno que não tiver condições de acesso à internet terá de estudar por meio de material impresso, a ser entregue nas escolas.

Outras medidas

O decreto publicado nesta terça (9) também valida oficialmente o Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Trata-se de um documento que define como fica o ensino na rede pública enquanto durar a pandemia do coronavírus.

Além disso, o decreto pede que a Secretaria de Educação publique instruções sobre o acesso ao Google Sala de Aula. A pasta deve cumprir a recomendação em breve.