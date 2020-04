Aulas estão suspensas, mas aprendizagem não pode parar

PUBLICIDADE 

Uma nova experiência com o ensino mediado pela tecnologia estará disponível ao público a partir desta segunda-feira (6), quando, às 9h, na TV Justiça, estreia o programa Escola em Casa DF. Produzida pela Secretaria de Educação (SEE), a atração apresenta conteúdo que contempla desde a educação precoce ao ensino médio.

São vídeos de 15 a 30 minutos para cada fase, com material disciplinar, curiosidades e dicas, totalizando uma programação de três horas seguidas. “São atividades pedagógicas extras, não obrigatórias”, atenta o coordenador do programa, David Nogueira. “A ideia é que os estudantes mantenham o vínculo com a comunidade escolar e se sintam motivados. Os alunos terão acesso a conteúdos pedagógicos de qualidade”.

As atividades, lembra o coordenador, não substituem as aulas presenciais – tanto que não há avaliações previstas. A meta é manter uma programação que ajude os estudantes se manterem atualizados, vinculados às suas escolas e, de maneira geral, à educação. É um reforço à aprendizagem, durante todo o tempo em que as atividades escolares presenciais estão suspensas em função da pandemia da Covid-19.

Dicas para todas as faixas

Na grade de estreia, haverá dicas para os pais ou responsáveis administrarem o dia a dia em casa, uma vez que os acompanhamentos de crianças de zero a três anos também estão suspensos.

A ideia é que todos possam utilizar materiais simples, do cotidiano, para dar continuidade a algumas atividades de desenvolvimento dos pequenos. Ainda nesta primeira semana, alguns vídeos que serão apresentados foram produzidos por professores voluntários.

Às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 12h, serão transmitidas as aulas gravadas para todas as modalidades e etapas de ensino, com conteúdo voltado aos professores.

Terças e quintas-feiras são dias de transmissões serão ao vivo, com aulões voltados para o ensino médio e conteúdos direcionados ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ao Programa de Avaliação Seriada (PAS).

“Esperamos que todos os estudantes possam assistir, participar e aproveitar cada aula da Secretaria de Educação também pela telinha”, resume o coordenador do projeto.

Para assistir às teleaulas, basta sintonizar nos canais da TV Justiça – 53.1 e 53.2.

Dúvidas

No dia da estreia de Escola em Casa DF na TV Justiça, a SEE também preparou um programa extra para o público. A partir das 19h, o professor David Nogueira estará em transmissão direta no Youtube e no Facebook para esclarecer dúvidas da comunidade sobre o ensino mediado pela tecnologia.

Em bate-papo com Rossana Gasparini mediado por Danilo Queiroz, David Nogueira estará disponível, ao vivo, para todos os internautas que quiserem participar com dúvidas e sugestões. Para enviar as perguntas, as redes sociais da SEE já estão abertas.