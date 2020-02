Atuação da segurança garante pré-carnaval tranquilo para brasilienses

PUBLICIDADE 

A integração entre as forças de segurança, organizada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) proporcionou, aos foliões, um sábado de pré-carnaval tranquilo.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) empregou mais de 700 homens, em sete eventos pré-carnaval, ocorridos neste sábado (15). Durante as festas a corporação atendeu a sete ocorrências. Foram apreendidas 50 tesouras, 12 armas brancas, dois alicates, além de um soco inglês e uma arma de choque.

A PMDF também recolheu 17 utensílios usados no preparo de entorpecentes e três frascos que poderiam servir para a inalação de lança perfumes. Uma porção de crack, uma de maconha, e cinco comprimidos também foram apreendidos. E ainda, um celular, cartões, documentos diversos e R$ 40 também foram recuperados.

O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) não realizou atendimentos relacionados aos eventos de pré-carnaval. Pois, para eventos oficiais, havia empresa privada de segurança e prevenção que prestavam o atendimento inicial quando necessário.

Mesmo assim, foram feitas rondas na área externa do Ginásio Nilson Nelson e Complexo Funarte que englobou o “Carnaval no Parque”, “Projeto Sol a Pino” e “Essa Boquinha eu Já Beijei”. Para tanto, foram empregadas ambulâncias, com equipes de Atendimento Pré-Hospitalar dos grupamentos do Sudoeste (45º GBM) e Brasília (1º GBM). Deste modo, houve registro de cinco atendimentos: uma pessoa se cortou sozinha, uma teve uma sincope e três sofreram quedas.

Já o Departamento de Trânsito do DF (Detran) atuou no controle de tráfego no bloco Carnaval do Parque, em dois Pontos de Controle de Trânsito: um na altura do Tribunal de Contas do Distrito Federal e outro em frente ao ginásio, às margens da via N1. O trânsito na região fluiu normalmente e não houve acidente nas proximidades.

Além disso, o Detran realizou duas grandes operações na região do Plano Piloto para fiscalizar condutores alcoolizados. A primeira, entre 17h e 20h no Parque da Cidade e entre às 23h e 02h de domingo no Eixo monumental, próximo à Rainha da Paz.

Nas operações, 32 condutores foram flagrados sob efeito de álcool, três condutores estavam com a CNH vencida há mais de 30 dias. Não houve flagrante de crime de trânsito. 80 veículos foram autuados por estacionamento irregular na área do Plano Piloto e 30 veículos foram removidos nas operações realizadas.