Atropelamento em pista do BRT, no Gama, acaba com uma vítima fatal e uma pessoa amputada

Um atropelamento de três pedestre na pista do BRT próximo ao condomínio Fénix , no Gama, deixou duas pessoas feridas na noite desta segunda-feira (7). O acidente ainda teve uma vítima fatal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando seis viaturas e 21 militares as 18h30.

O motorista da ônibus da viação Pioneira não se feriu. Cristian Jeferson, de 19 anos, foi atingido de frente pelo veículo. Preso em baixo do ônibus, a vítima não resistiu e veio a óbito ainda no local. O menor C.N.A.C, de 17 anos, atendido e transportado HRG pelo Samu com fratura de membro inferior esquerdo.

Naiane Amorim Santana, de 18 anos, atendida e transportada ao Maria Auxiliadora pelo Samu com amputação de membro inferior direito. Janis Maia de Oliveira Borges, de 38 anos, passageira do ônibus, foi atendida e transportada ao HRG com ferimentos leves.

Segundo informações, um grupo de cinco pessoas atravessavam a pista não observando a chegado do ônibus. O local ficou aos cuidados da policia militar.

As informações são da CBMDF