Atividades da Escola de Esporte retornam em 2021

Promovido durante a pandemia e finalizado nesta segunda-feira (19/10), o projeto Escola de Esporte retornará com as atividades e em novo formato no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, a partir de 2021. Durante este ano, as atividades organizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer eram realizadas por meio de aulas on-line

As inscrições iniciarão em janeiro pelo site da Secretaria de Esporte e Lazer. A previsão é atender mais de 4 mil alunos de todas as faixas etárias, sem cobrança de taxas, com maior carga horária e com mais opções de modalidades. Tudo totalmente presencial.

No caso específico dos saltos ornamentais, a pasta está fechando parcerias para cessão de espaços para que não tenham prejuízos os praticantes desta modalidade. A equipe técnica do Esporte avalia as melhores áreas do Parque para o desenvolvimento das demais atividades.

As informações são da Agência Brasília