Aterro de 1 km garante segurança viária para usuários da DF-250

PUBLICIDADE

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) concluiu a construção de um aterro de 1 km na DF-250, na área de chácaras do Itapoã. O trabalho realizado na altura do km 8 da rodovia tem o objetivo de recompor o acostamento do local e, assim, dar mais segurança e conforto para os cerca de 20 mil motoristas que trafegam pelo trecho diariamente.

Na melhoria, realizada por administração direta da autarquia, com maquinário do próprio órgão e mão de obra de dez servidores, foi realizado o aterramento e compactação de duas mil toneladas de cascalho. “Nos antecipamos ao tempo das chuvas mais intensas e fizemos logo esse aterro, porque, com o passar do tempo, as mudanças de clima e o tráfego de veículos, o solo fica desgastado e pode causar transtornos aos motoristas”, destacou o analista de Gestão e Fiscalização do DER-DF, Paulo Izidoro.

Para o caseiro de chácara Sebastião Pereira, 53 anos, o trabalho preventivo mostra que tanto os moradores quanto os motoristas não terão receio de serem vitimas de acidentes que poderiam ser provocados pelo desnível da estrada. “É muito bom saber que o governo trabalha para evitar acidentes e, com a criação desse aterro, vou continuar dirigindo sem me preocupar que a qualquer momento a terra pode deslizar”, disse.

Duplicação da via

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também está em andamento o processo de licitação para definir a empresa que vai realizar a obra de duplicação de 5 km da DF-250. A abertura das propostas, na modalidade de concorrência por menor preço, está prevista para 12 de março, às 10h. O investimento dessa obra será de R$ 11 milhões. A área que passará por serviços abrange o trecho entre a DF-001 e a DF-015 e o acesso a Sobradinho dos Melos.

“A melhoria que vai beneficiar aproximadamente 30 mil motoristas passará pelas etapas de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares e paisagismo”, adiantou o superintendente de Obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante. Após a definição do certame e a assinatura da ordem de serviço a empresa vencedora terá 60 dias para iniciar a obra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alívio é o que sentiu o comerciante Flávio Marcelo Dias, 45 anos, morador do Itapoã, ao saber que finalmente a obra de duplicação da via vai sair do papel. Ele conta que já perdeu dois amigos em um acidente de trânsito nessa rodovia, que conta com alto índice de acidentes. “Por ser uma via de mão dupla, infelizmente muitos motoristas não respeitam a velocidade e acabam causando acidentes. Em uma dessas perdi dois grandes amigos numa batida frontal há alguns anos. É uma dor muito grande”, disse.

As informações são da Agência Brasília