Atendimento presencial no setor de multas é retomado pelo DER-DF

O atendimento presencial no setor de multas, que é realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), vai ser reaberto, a partir desta quinta-feira (22), às 7h30, em sua sede, no Setor de Administração Municipal (SAM) Bloco C – Setor Complementares. O serviço é oferecido para os motoristas que precisam resolver questões pendentes no setor de penalidades.

Serão atendidas as pessoas que fizerem o agendamento prévio no site do DER . As marcações já podem ser feitas a partir das 7h30h, desta quarta-feira (21). O horário de funcionamento no setor será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.

Os serviços que serão novamente oferecidos presencialmente serão: defesa e recurso de multas, indicação de real condutor infrator, conversão de multa em advertência, ressarcimento de multas pagas indevidamente, segunda via de multas e devolução de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Certificado de Licenciamento e Registro Veicular (CLRV) recolhidos.

O atendimento presencial foi interrompido em março deste ano em razão da pandemia da Covid-19, depois que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinou por meio do Artigo 3º, da Deliberação Nº 185, de 19 de março de 2020, a paralisação dos prazos de processos de responsabilidade dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Desde então, o atendimento ao público no DER-DF é feito pelo e-mail [email protected]der.df.gov.br e pelos telefones 3111-5691 e 3111-5694, serviços que serão mantidos.

A expectativa é que com o agendamento sejam atendidas cerca de 80 pessoas por dia com o tempo médio de 30 minutos para cada atendimento. Antes da paralisação do serviço presencial, o setor de multas atendia, em conjunto, na sede e no posto avançado, localizado no 3° Distrito Rodoviário, em Samambaia, 400 pessoas por dia. “Inicialmente vamos reabrir o atendimento agendado somente na sede, mas caso haja necessidade de ajustes, o serviço poderá ser estendido ao 3° distrito”, explicou o gerente de infrações e penalidades, Júlio Alves.

Medidas de proteção

Como tem sido feito desde o inicio da pandemia, o DER-DF manterá os protocolos sanitários de combate à Covid-19 em suas dependências. É obrigatório o uso de máscaras por parte dos servidores e, também, dos cidadãos, o órgão disponibiliza termômetros para aferição de temperatura, além do distribuir álcool gel e manter o distanciamento entre as pessoas.

Para o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior, o retorno do atendimento presencial é mais uma garantia da manutenção da qualidade dos serviços oferecidos à população. “Além de mantermos os serviços que podem ser prestados por meio do nosso site, a partir desta semana os motoristas que necessitam dos serviços do setor de multas, terão novamente a opção de comparecer à nossa sede, desde que tenham agendado dia e horário para serem atendidos pela nossa equipe”, finalizou.

As informações são da Agência Brasília