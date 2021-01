Atendimento no Hran gera revolta na população

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

“Cheguei 10:00 e estou até agora (14:20), sem comida, passando mal, com sintomas e não fui atendido”. Esse é o relato de Leandro Cardoso, paciente que buscou atendimento hoje pela manhã no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). O estudante de Direito procurou o Jornal de Brasília para relatar o que viu hoje na unidade de saúde.

“Tem pessoas na fila, diagnosticados com covid, junto com pessoas que não tem diagnóstico. É um descaso total com quem está aqui aguardando, tem gente desde às 8hrs”, desabafou Leandro.

O paciente disse que conversou com um chefe de equipe do hospital. O mesmo afirmou que as pessoas “teriam que aguardar cerca de 3 horas e após isso seriam atendidos”, o que, de acordo com Leandro, não aconteceu.

“Fomos lá às 14:00 horas até a recepção onde ligaram pro chefe de equipe que disse que iria verificar a equipe médica e as 14:30 viria até aqui dar um parecer. Também não ocorreu”, contou Leandro

“O responsável pelo atendimento disse que um médico vai começar a atender e que a média de espera da fila é 6 horas. Falaram que durante a tarde vão tentar finalizar a fila”, disse Leandro após conversar com o chefe de equipe.

Cansado de esperar por um atendimento, Leandro teve que fazer agendamento em um hospital particular. “Estou indo embora pra casa estou desde cedo sem comida pois venho de outra consulta de rotina onde o médico constatou sintomas do covid e me mandou vir aqui fazer o exame. Farei em uma rede particular”, finalizou.

O que diz a Secretaria de Saúde do Distrito Federal

A Secretaria de Saúde do DF informou que “em função do término dos contratos temporários dos médicos provenientes do Iges-DF, o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) perdeu médicos e enfermeiros para a escala de atendimento”.

A pasta lembrou que a direção do Hran está reorganizando o fluxo de atendimento para lidar com a demanda do hospital. A secretaria disse que tem trabalhado no sentido de monitorar e suprir a demanda da rede com profissionais efetivos e temporários.

Afirmou também que está em andamento o processo seletivo para contratação de médicos, regido pelo Edital n° 50, de 24 de novembro de 2020, publicado no DODF n° 222 de 25/11/2020. Esses profissionais devem iniciar suas funções em 22/01/2021, conforme consta no cronograma publicado no DODF nº 226, de 02 de dezembro de 2020. Além disso, a pasta nomeou 1.422 profissionais efetivos. Desses, 1.022 são médicos.