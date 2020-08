Atendimento da CEB no Na Hora será feito só com agendamento

PUBLICIDADE

Para ser atendido pela CEB, nas unidades do Na Hora, é preciso fazer agendamento prévio pelo site do próprio Na Hora. A decisão é da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), órgão responsável pela gestão do local.

Essa medida visa evitar aglomerações e reduzir os riscos de disseminação do coronavírus entre os servidores. Por isso, estarão disponíveis apenas os serviços que a Companhia não oferece nos seus canais digitais. Confira no site do Na Hora os serviços presenciais disponíveis.

De acordo com a gestão do Na Hora, até esta quinta-feira (13) aqueles que buscarem o atendimento sem agendamento prévio serão atendidos por meio de encaixe e, a partir da sexta-feira (14), o atendimento será exclusivo para os usuários com hora marcada.

O diretor de Atendimento ao Cliente e Tecnologia da Informação da CEB, Gustavo Álvares, lembra que, com a pandemia, os serviços da companhia foram migrados para os canais digitais e que a população deve, sempre que possível, evitar o atendimento presencial e buscar o atendimento online para solicitar os serviços.

“É que 80% dos serviços da CEB já estão em canais digitais e, nos últimos 135 dias, durante a pandemia, foram realizados mais de 1,6 milhão de atendimentos pela nova plataforma digital”, declarou Gustavo. “Nesse modelo, nosso atendimento fica disponível aos consumidores 24 horas por dia, e ele tem toda a segurança de solicitar no conforto de sua casa”, completou.

Canais digitais

Nos canais digitais, o cliente tem acesso aos seguintes serviços expressos (sem necessidade de login):

solicitação de ligação nova;

solicitação de alteração de titularidade;

credenciamento de cliente sobrevida;

credenciamento de Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE;

autoleitura;

solicitação de consumo final/desligamento;

verificação de leitura do medidor;

parcelamento de débitos;

documento simplificado para pagamento.

Além dos serviços expressos, também estão disponíveis os seguintes serviços comerciais (com necessidade de login para solicitação):

segunda via de conta;

solicitação de religação (para clientes com fornecimento suspenso por inadimplência)

solicitação de nada consta;

alteração da data de vencimento;

atualização cadastral;

consulta do histórico de consumo, da data da próxima leitura, do andamento de solicitações e dos indicadores de continuidade.

Com informações da Agência Brasília

