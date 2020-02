Atenção ambulantes: começou o cadastramento para o carnaval 2020

PUBLICIDADE 

No ano passado, Driele Freitas Silva, uma comerciante ambulante de 32 anos, armou sua barraca de lanches na Praça dos Prazeres que se localiza na 201 norte e é um dos principais fluxos de brasilienses na folia. Driele conseguiu arrecadar R$ 15 mil em 5 dias de festa. Nesta segunda-feira (10), a moradora de Santa Maria foi atrás da autorização para colocar novamente o seu comércio no mesmo lugar.

Só no primeiro dia de cadastro, foram registradas 447 inscrições para concorrer as mil vagas prometidas pela Secretaria Executiva das Cidades (Secid).

Os ambulantes interessados em fazer o cadastro devem comparecer a Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades da Secretaria Executiva das Cidades, que se encontra no estacionamento 13 no Parque da Cidade, das 9h às 17h.

São 700 vagas para caixeiros, ambulantes que vendem bebidas em caixas de isopor, e mais 300 para barracas fixas. Quem já for cadastrado na Secid, de 2019 para cá, deve comparecer pessoalmente, mas não precisa levar a documentação exigida. Para novos cadastros, é necessário apresentar original e cópia do RG, CPF, duas fotos 3 X 4, Certificado de Microempreendedor Individual (optante) e comprovante de endereço, além da certidão de casamento ou declaração de união estável se for o caso.

O sorteio das licenças ocorrerá na próxima quarta-feira (12) e a lista dos selecionados será divulgada no site da Secid (www.cidades.df.gov.br) no próprio dia 12, no fim do dia. Os sorteados deverão pagar a taxa para a ocupação da área pública – R$ 64,80 para barracas e R$ 14,40 para caixeiros – antes de pegar as licenças.

Os boletos das taxas e as autorizações serão entregues pessoalmente no Parque da Cidade nos dias 18 e 19. Após as taxas serem pagas, as autorizações serão liberadas. O pagamento poderá ser feito na hora, pois uma van do Banco de Brasília (BRB) estará estacionada no local.

Driele espera cooperação da meteorologia para repetir as vendas do ano passado. “Ano passado foi bom, muito organizado, mas precisa parar de chover”, diz a ambulante que tem cadastro na Secid há sete anos. Elizângela Santos Alves, 40 anos, vende açaí há cinco anos na Asa Norte e se inscreveu para concorrer a uma das 700 vagas de caixeira. Pretende trabalhar no bloco Baratinha, no Parque da Cidade, e ganhar uma renda extra.

A Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades da Secid também cadastrou nesta segunda-feira (10) 22 pessoas interessadas em montar barracas no Rebanhão, encontro católico que acontece durante a folia e reúne milhares de fiéis no ginásio Nilson Nelson. O GDF vai autorizar 80 barracas que deverão ser montadas atrás da 5ª Delegacia de Polícia, já que a área em frente ao ginásio agora é da iniciativa privada.

Com informações da Agência Brasília