Até 12h, DF registrou 303 novos casos da covid-19

Por Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

De acordo com a última atualização de casos registrados, feita às 12h deste sábado (6), o Distrito Federal registrou 303 novos casos da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ao todo, a capital tem 14.511 casos confirmados da doença e 202 óbitos. Dos pacientes infectados, 7.666 estão recuperados.

Os casos ativos somam 6.643. Dentre eles, 72 pacientes estão em estado grave. Ceilândia é a cidade com mais pessoas infectadas (1.619), seguida do Plano Piloto (1.251) e Taguatinga (999). O perfil dos pacientes segue o mesmo, com maior incidência de casos em pessoas entre 30 e 39 anos.