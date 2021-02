Assalto em Águas Lindas-GO termina em morte de criança de 3 anos

PUBLICIDADE

Um assalto a um bar em Águas Lindas de Goiás-GO terminou em tragédia na noite de segunda-feira (9). O caso aconteceu por volta de 20h. Entenda o caso:

Dois homens armados entraram no bar, anunciaram um assalto e mantiveram os clientes do estabelecimento em cárcere privado. Uma das pessoas conseguiu avisar um parente sobre o que estava acontecendo, e este parente acionou a Polícia Militar (PMGO).

Até que os assaltantes roubaram uma Nissan Frontier de cor branca e fugiram do local pela BR-070, onde chovia muito. Próximo à Morada da Serra, ainda em Águas Lindas-GO, eles perderam o controle e colidiram a lateral da caminhonete com a frente de um Fiat Uno de cor preta.

No Uno, havia um casal e os três filhos. As crianças não estavam em cadeirinha e nem usavam cinto de segurança. Uma criança de 3 anos teve parada cardiorrespiratória no local e foi levada para o Hospital Bom Jesus, mas não resistiu e veio a óbito.

O pai, a mãe e as outras duas crianças também foram levadas ao mesmo hospital com escoriações leves. No entanto, a mãe precisou ser encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para fazer uma cirurgia no rosto, e um dos filhos teve de ser submetido a uma tomografia de crânio.

A Frontier usada pelos assaltantes caiu em uma ribanceira, e eles conseguiram fugir. Até a última atualização desta matéria, não haviam sido presos.