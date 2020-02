Assaltantes são presos em flagrante durante assalto em panificadora

PUBLICIDADE 

Dois homens foram presos em flagrante durante assalto a uma panificadora, em Samambaia, volta das 20h de sexta-feira (7).

Os policiais foram informados de que estava ocorrendo um roubo em uma padaria na QR 616 de Samambaia. Policiais do Grupo Tático Operacional (Gtop 31) deslocaram imediatamente ao comércio e encontraram a panificadora com as portas fechadas. Desconfiados, os policiais abriram a porta e encontraram dois homens com armas de fogo, ameaçando os proprietários e roubando produtos do estabelecimento.

Os militares entraram no local e prenderam os homens. Foram encontrados com eles um revólver calibre 32 e uma pistola 6.35. Os envolvidos foram levados à 26ª Delegacia para as providências necessárias.

Com informações da PMDF