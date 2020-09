Assaltantes de motorista de aplicativo são presos na tarde desta quinta-feira (17)

PUBLICIDADE

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (17), suspeitos de sequestrar e roubar um motorista de aplictivo, na madrugada de hoje.

O delito ocorreu por volta de 03h30, na QNL 22, Taguatinga Norte, quando os autores, se passando por passageiros, acionaram o transporte com a vítima. Quando esta chegou ao local de encontro, foi rendida pelos dois autores que portavam arma de fogo, os quais subtraíram o veículo que a vítima tinha acabado de adquirir e ainda não tinha feito seguro.

Logo após a comunicação do roubo, o plantão/17ª DP e a SICVIO/17ª DP iniciaram as diligências até encontrar os autores do crime na tarde de hoje. Um dos autores é menor e foi conduzido à DCA2 para as providências cabíveis; já o outro autor, que é maior de idade, foi autuado, em flagrante, na 17ª DP. O veículo da vítima foi localizado e restituído.

As informações são da PCDF