Asfalto começa a chegar à rua da Fercal

PUBLICIDADE 

Até a próxima terça-feira (28), cerca de 30 família que moram na região central da Fercal não precisarão mais passar pela lama para chegar em suas residências. A Administração Regional da Fercal está pavimentando a rua 18 do bairro Engenho Velho.

Este era o caso de Ana Maria Nunes, 69 anos, moradora da cidade há 46. A aposentada diz que, atualmente, dá gosto olhar a rua pela janela.

“Foram anos pedindo para que asfaltassem a nossa rua e nunca conseguíamos. Além de poeira e lama, nos sujávamos quando saíamos de casa e os carros atolavam. Agora vai ser diferente”, comemora Ana Maria.

O administrador da cidade, Fernando Gustavo Lima, ressalta que a obra vai beneficiar várias pessoas, além da comunidade local. “Era o único lugar do bairro que não era asfaltado ainda. Essa rua é uma via de ligação ao Cras [Centro de Referência de Assistência Social], a uma escola e uma igreja, ou seja, muitas pessoas passam por ali diariamente”, lembra.

São cerca de 14 profissionais trabalhando, dos quais dez servidores da administração e quatro reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), subordinada à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). Fernando comenta que, graças a parcerias com empresas privadas, o valor da obra teve o custo baixo.

“Aproveitamos o material de outro serviço e conseguimos as manilhas, a brita e o cimento para fazer a captação de águas pluviais. Nós compramos apenas os bloquetes. Tudo custou cerca de R$ 20 mil, ou seja, conseguimos fazer uma economia de 70%, pois sem essas doações o investimento giraria em torno de R$ 80 mil”, comenta o administrador.

Ainda de acordo com Lima, na próxima semana o órgão deve começar a pavimentação em uma das 14 comunidades da Fercal, a da Rua do Mato. “Estamos priorizando os locais com características mais urbanas e com maior aglomeração. No local, há uma subida bem íngreme, tem equipamentos públicos, como uma quadra poliesportiva, mas ainda falta o asfalto”, comenta.

Estacionamento

A Administração Regional da Fercal também está construindo dois estacionamentos no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade. A obra começou nesta segunda-feira (20) e deve terminar na próxima quinta (30). Serão 28 vagas que vão beneficiar funcionários, usuários do local e frequentadores de uma escola próxima ao centro.

O órgão ficou responsável por fazer a preparação do terreno e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) cedeu os meios-fios, para fazer o contorno do estacionamento, e cerca de 60 toneladas de massa asfáltica. Fernando reforça que, mesmo em tempos de pandemia de Covid-19, a administração continua trabalhando para resolver as solicitações dos moradores.

“Estamos seguindo todos os protocolos recomendados, como uso de máscara e de álcool gel, mantendo o distanciamento. Temos recebido bastante apoio dos moradores – que, mesmo diante de tudo o que está acontecendo, a gente continua atendendo às demandas da população. Dessa forma os moradores se sentem mais acolhidos, sabem que estão em casa, mas que o governo está trabalhando por eles”, finaliza.

Com informações da Agência Brasília