As principais notícias dessa terça-feira (10)

PUBLICIDADE 

Foi uma terça-feira de alívio nos índices econômicos. No Distrito Federal mulheres em situação de rua serão contempladas com absorventes e, em obra na Papuda, trabalhadores caíram de um andaime. A Lava-Jato completou seis anos com números recordes. Ao passo que o presidente Jair Bolsonaro atestou ter ganhado as eleições em primeiro turno, o TSE se manifestou e rebateu o líder do poder executivo.

Confira esses e outros destaques do dia no Jornal de Brasília:

O primeiro concurso público para criar Brasília

O especial 60 anos, 60 histórias do Jornal de Brasília fala sobre o primeiro concurso público para criar Brasília e sua origem.

Secretário não concorda com transferência de paciente do Daher para o Hran: “Não vamos aceitar”

Após a paciente infectada com o novo coronavírus que estava internada no hospital Daher ser transferida para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, se mostrou totalmente contra a ação. Para Gabbardo, é “inadmissível” que uma unidade particular receba um paciente e depois remaneje para a rede pública.

Gabbardo reforçou que não aceitará que isso ocorra e ressaltou “O plano de saúde e o hospital que acompanharam o paciente estão preparados para atendê-lo na UTI. Não tem por que deixar de atender quem necessita por um caso de coronavírus.”

Coronavírus no DF: documento mostra decisão da Justiça que intima homem a fazer exames

O marido da paciente diagnosticada com coronavírus no DF, que também é suspeito de estar infectado pela Covid-19, foi obrigado a fazer os exames para a detecção da doença. Ele está presente na unidade, e a Secretaria de Saúde teme que ele possa transferir o vírus a outras pessoas. O pedido, realizado pela Procuradoria-Geral do DF, foi feito já que o homem, de 45 anos, se nega a deixar a unidade de saúde e ser posto em quarentena, além de não querer fazer os exames.

Trabalhadores caem de andaime em obra na Papuda

No fim da manhã o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender três trabalhadores que caíram de um andaime que está sendo utilizado em uma obra dentro do Complexo da Papuda.

Dos três, dois homens foram levados ao Hospital de Base, mas passam bem.

Mulheres em situação de rua no DF receberão absorventes

O plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou o Projeto de Lei que institui o Programa de fornecimento de absorventes higiênicos para população em situação de rua no Distrito Federal. A iniciativa, que surgiu a partir de demandas apresentadas por mulheres e assistentes sociais que trabalham no atendimento a pessoas vulneráveis, é do deputado Distrital Fábio Felix (PSOL).

Mais duas estruturas para atender pessoas com suspeitas de dengue são abertas

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) abriu mais duas estruturas especiais para atender pessoas com suspeita de dengue, ao lado do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião.

PCDF prende acusados de matar homem em Planaltina

Policiais da 31ª Delegacia de Polícia Civil (31ª DP/PCDF) prenderam os quatro envolvidos no assassinato de Marcos Diones Lopes Silva, 32 anos, encontrado morto no porta-malas do carro durante madrugada, com ferimentos de faca pelo corpo e marcas de estrangulamento.

Segurança em pauta: DF criará Guarda Civil Distrital; PMs e Bombeiros foram convocados

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) encaminhou ao Governo do Distrito Federal (GDF) a proposta do projeto de lei que cria a Guarda Civil Distrital. Ela terá funções de proteção patrimonial de monumentos e edificações públicas da capital federal.

TSE rebate Bolsonaro e diz que eleições sem fraudes foram conquista da democracia

O presidente Jair Bolsonaro disse, durante evento nos Estados Unidos, que houve “fraude” nas eleições presidenciais de 2018 e afirmou ter provas de que venceu o pleito no primeiro turno.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, divulgou na tarde desta terça-feira (10) uma nota em que rebate as declarações e reafirma a “absoluta confiabilidade e segurança” do sistema eletrônico de votação.

Lava Jato completa seis anos com 500 pessoas denunciadas e números recordes em 2019

A força-tarefa da operação Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná chega a seis anos em 17 de março com números globais recordes, que refletem a magnitude da maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro já realizada no Brasil.

Neste período foram 70 fases, 1.343 buscas e apreensões, 130 prisões preventivas, 163 prisões temporárias, 118 denúncias, 500 pessoas acusadas, 52 sentenças e 253 condenações (165 nomes únicos) a 2.286 anos e 7 meses de pena.

Comercialização de produtos derivados da cannabis entra em vigor

Entrou em vigor hoje a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que regulamenta a fabricação, importação e comercialização de produtos derivados da cannabis para fins medicinais. A norma foi aprovada em dezembro do ano passado.

Distribuição de absorventes em locais públicos ganha apoio de bancada feminina

O projeto de lei que prevê distribuição gratuita de absorventes higiênicos em locais públicos ganhou o apoio de deputadas e senadoras de diferentes partidos. A proposta foi apresentada pela deputada Tabata Amaral (PDT-SP) às vésperas do Dia Internacional da Mulher.

Cresce número de casos confirmados de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde atualizou, durante a tarde, a quantidade de casos suspeitos e confirmados de coronavírus no Brasil. Hoje são 893 casos sob investigação e 34 confirmados, além de 780 descartados desde o início do monitoramento. Os números aumentaram desde a última atualização.

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz vão a júri popular por caso de Marielle

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz, acusados de matar Marielle Franco, serão julgados por júri popular pela morte da vereadora e de seu motorista, Anderson Gomes. A dupla responde por homicídio triplamente qualificado.

Dólar tem maior baixa desde setembro de 2019

A moeda norte-americana fechou em queda de 1,63%, a maior desde 4 de setembro de 2019, aos R$ 4,6472. O real acompanhou o comportamento de outras moedas de emergentes, que ganharam valor perante a divisa dos Estados Unidos.

População vai às ruas em marcha contra Maduro na Venezuela

Opositores ao governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, marcharam nas ruas de Caracas em protesto para reconquistar o controle da Assembleia Nacional, tomado por parlamentares pró-governo em janeiro.

Dirigente diz que Tóquio-2020 pode ser adiada pelo coronavírus, e não cancelada

Nesta terça-feira, a publicação de uma entrevista com Haruyuki Takahashi, um dos 25 membros do conselho executivo do COI disse “Eu não acho que os Jogos seriam cancelados, eles seriam adiados. O COI teria problemas em caso de cancelamento. Os direitos televisivos nos EUA geram sozinhos uma quantia enorme de dinheiro”, lembrou.

Últimas espécies de girafas brancas do Quênia foram mortas por caçadores

As últimas espécies de girafas brancas do Quênia foram mortas por caçadores. Mamãe e bebê girafa foram abatidos, em Ishaqbini Hirola, um parque de preservação em que viviam.

Homens são presos por contrabando de alpiste

Dois moradores de Foz do Iguaçu (PR) que foram presos em flagrante com uma carga de 16 toneladas de alpiste contrabandeado em 2015, foram condenados, na última quarta-feira (4), pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

A mercadoria era de origem argentina e não possuía documentação fiscal que comprovasse sua importação.

Drauzio Varella se desculpa com família de criança envolvida em caso Suzy

Em vídeo postado nas redes sociais, Drauzio Varella pediu desculpas à família do garoto envolvida no caso Suzy.

Sobe para 44 o número de vítimas das chuvas na Baixada Santista

O número de vítimas das chuvas na Baixada Santista subiu para 44. Na noite dessa segunda-feira (9), as equipes de resgate encontraram o corpo do capo Marciel de Souza Batalha. Segundo a Defesa Civil, 34 pessoas ainda estão desaparecidas.

Mês da visibilidade para a Síndrome de Down tem programação especial no DF Plaza

O dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down, uma data proposta para promover a visibilidade da síndrome e seus portadores. Para o mês de março, o DF Plaza Shopping recebe uma programação diversificada no Mês da Inclusão, com arte, música e entretenimento para as crianças.