Árvore de grande porte cai em cima de veículo na Asa Norte

Neste domingo (26), uma árvore caiu em cima de um veículo no balão de entrada da Quadra Comercial 314/315 da Asa Norte. A condutora, de 52 anos, ficou presa no interior do carro e precisou da ajuda de populares para conseguir sair. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu à ocorrência às 7h38, empregando duas viaturas e nove militares.

A proprietária do VW Fox de cor prata, Laise de Lima, foi atendida pela equipe de socorro do CBMDF, mas não teve nenhum ferimento, por isso, não precisou ser encaminhada ao hospital.

De acordo com os bombeiros, a equipe de salvamento efetuou o corte da árvore para desobstruir a via. O trânsito da localidade foi redirecionado durante a operação.