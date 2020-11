Artistas suplentes do Edital ‘Prêmios FAC Brasília 60’ são convocados

PUBLICIDADE

Oito dos artistas reservas que se inscreveram no edital Prêmios FAC Brasília 60, estão sendo convocados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). Após alguns dos contemplados serem desclassificados por falta de envio da documentação, os suplentes que obtiveram melhor classificação, deverão ser chamados para entregar os documentos no prazo de 30 dias, e receber o prémio de R$ 4 mil.

O FAC Prêmios é mais uma ação do Programa Conecta Cultura, que visa atenuar os danos sofridos pelo setor cultural em razão da pandemia da Covid-19. O chamamento público, com recurso total de R$ 2 milhões – provenientes do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) –, premiou 500 agentes e organizações culturais que contribuíram para a valorização e o fortalecimento do setor.

Os novos habilitados concorreram nas categorias música, produção cultural, teatro, artesanato e arte, tecnologia e cultura digital.

Veja, a seguir, a lista pelas categorias.

Música

Tiago Dias de Araújo (inscrição nº 1517)

Márcio Marinho de Souza (inscrição nº 1476)

Edna Maris Mendes (inscrição nº 599)

Rosângela Dantas de Almeida (inscrição nº 501)

Luciano Calmon Porto (inscrição nº 1463)

Gabriel Cavalcanti das Neves Moura (inscrição nº 1296)

Alirio Marra dos Reis Junior (inscrição nº 6)

Larissa Mesquita do Vale (inscrição nº 564)

Os convocados têm prazo de 30 dias para enviar a documentação indicada ao e-mail [email protected].

Com informações da Agência Brasília.