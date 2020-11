Artistas do DF apoiam mobilização da UNB por recursos a estudos contra a covid-19

PUBLICIDADE

Para alavancar a captação de recursos para editais lançados durante a pandemia do novo coronavírus, a UnB vem recebendo apoio de várias personalidades na campanha UnB Pela Vida. A mobilização visa incentivar doações também em prol de iniciativas contra o novo coronavírus.

A atriz Camila Márdila, o ator e roteirista Bernardo Felinto, o poeta Nicolas Behr e os cantores Célia Porto e André Gonzales são algumas das figuras que participam do projeto.

A instituição dispõe de um fundo de arrecadações, criado a partir de convênio entre o Comitê de Pesquisa, Inovação e Extensão de Combate à Covid-19 (Copei) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), para possibilitar o financiamento dos projetos de pesquisa, inovação e extensão com a temática.

O Comitê tem sido um importante agente em todo esse processo, por atuar no planejamento, na sistematização e na viabilização da execução de ações que possam auxiliar no enfrentamento à pandemia de covid-19.

Agora, a UnB vem promovendo ações que divulguem a importância do fundo de doações e dos projetos gerados dentro da Universidade. Para o professor do Instituto de Física (IF) Khalil Portugal, membro do Copei e da comissão de Captação de Recursos, é importante que as pessoas saibam que o dinheiro arrecadado será bem aplicado e que a Universidade se mantém atuante.

A campanha UnB Pela Vida dá ênfase à importância e à necessidade do que é produzido no ambiente acadêmico, principalmente no atual momento, em que novas descobertas científicas podem contribuir para minimizar ou até mesmo sanar os efeitos da pandemia.

Como doar

Empresas e pessoas físicas podem apoiar projetos da UnB de combate à covid-19 por meio do fundo de doações.

Recursos podem ser destinados via boleto, depósito bancário, cartão de crédito e PayPal. Basta acessar a página www.doe.unb.br.

Há as opções de efetuar a doação para um projeto específico, uma categoria ou para o fundo geral. As contribuições também podem ser feitas em serviços, materiais e equipamentos, mas antes é preciso articular ação em conjunto com o Decanato de Pesquisa e Inovação (DPI), por meio do e-mail [email protected]