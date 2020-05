Artesãos e produtores locais se reinventam e conquistam o e-commerce

PUBLICIDADE 

Lançado no início de abril, o Artesanato Virtual de Brasília já conquistou o seu espaço e chega a 300 cadastros de artesãos e produtores locais. As vendas têm sido diárias e as entregas dos produtos são feitas semanalmente diretamente na casa dos consumidores.

Para continuar incentivando as vendas e impulsionar a economia criativa do Distrito Federal, voucheres de diversos valores poderão ser adquiridos e terão validade de 90 dias. A plataforma é fruto da parceria entre a Secretaria de Turismo do DF com a Federação das Associações de Artesanato do DF e demais associações do setor.

Quem quiser apoiar, vai encontrar voucheres de R$ 15, R$ 30, R$ 50 e R$ 100 e terá até três meses para trocar por um produto da plataforma. O consumidor que quiser comprar o voucher com o intuito de ajudar a causa e não trocar por nenhum produto, terá o valor doado a grupos de artesãos que serão divulgados na rede social @square.city.

A plataforma tem como objetivo incentivar as vendas para que a população compre e apoie os pequenos produtores da cidade. A Square City é uma plataforma colaborativa para conectar o turista com a cidade e proporcionar novas experiências de venda para todo o comércio local. A loja virtual será acessada pelo link próprio, divulgado de forma colaborativa, por cada marca e também de forma direta a todo o aplicativo www.squarecity.app.

O artesanato sempre foi uma pauta prioritária para a Secretaria de Turismo. Desde o início da gestão, em 2019, os artesãos ganharam espaço em todos os eventos criados ou apoiados pela Setur para comercializar os produtos e ganhar visibilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Artesanato Virtual de Brasília está se firmando como um poderoso ponto de venda e o nosso objetivo é sempre fortalecer os setores nesse momento. A Setur está trabalhando para dar suporte ao setor turístico com diversas ações para que estejamos estruturados para o momento de retomada”, ressalta a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça.

Para Helder da Silva Ramos, CEO da Square City, o objetivo é dar uma maior visibilidade aos produtos que estão sendo comercializados e criar uma corrente de solidariedade. “Criamos o voucher porque, às vezes, as pessoas não querem comprar algo agora, mas querem ajudar. Então queremos despertar esse olhar de ajuda nas pessoas, que é o que o voucher propõe”, conclui.

A artesã Thayrine Silva está na plataforma com tapetes, tradicionais namoradeiras e outras artes em gesso. Ela reforça que o site é fundamental para o momento que vivemos, já que o contato direto com o cliente não pode acontecer. “A minha experiência tem sido positiva tanto com as vendas, quanto com o atendimento do entregador da plataforma. Na crise que estamos passando, facilita muito. O site é a cara de Brasília, com um pouco da nossa história, da nossa cultura e vivencia”, diz.

Como fazer parte

Para os artesãos interessados, não há custo para ativar a loja. Após contratado deve-se aguardar a liberação do administrador para iniciar o cadastro de produtos. O artesão irá preencher um formulário de adição de cada produto. Depois de feito o cadastro de todos os produtos, é gerado um QR Code e um link próprio da loja virtual para ser compartilhado, e vender.

Serviço:



Para os artesãos se cadastrarem, acessar o link: www.square-city.com

Para conferir os produtos que serão comercializados: www.squarecity.app

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília