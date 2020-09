Arma furtada no Lago Sul é recuperada pela Polícia Militar no Gama

PUBLICIDADE

Os motociclistas do 9º Batalhão do Gama prenderam um homem de 23 anos por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi detido nesta terça-feira (15), na Quadra 27, no Setor Oeste.

O rapaz estava com um grupo, quando percebeu a aproximação dos policiais. De acordo com o primeiro-sargento Luiz Teles, o jovem correu para o bar próximo para tentar esconder a arma. “Ele colocou a pistola calibre 765 e dois carregadores dentro do banheiro”, explica.

Mas a tática não funcionou. No local, estava apenas o casal de idosos dono do bar, que viu toda a ação do criminoso.

O jovem detido já havia sido preso por receptação. Na 20ª Delegacia de Polícia, os policiais descobriram que a arma usada por ele fora furtada de uma casa no Lago Sul.

As informações são da PMDF