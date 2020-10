Arma de fogo é apreendida em intensificação de policiamento no Park Way

PUBLICIDADE

Um homem foi preso com arma e munição após abordagem da Polícia Militar, por volta das 22h deste sábado (17), no Park Way.

Os policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) intensificavam de policiamento quando suspeitaram de dois ocupantes em um veículo Fiat Uno.

Ao abordá-los os policiais encontraram um pistola Imbel calibre.380 com numeração suprimida, com 13 munições. O motorista assumiu a propriedade da arma, porém não apresentou o registro.

Na mesma ação, os policiais abordaram um veículo UP com dois ocupantes. Foi localizado, na pochete de um deles, um bastão retrátil e uma faca. O homem possuía diversas passagens.

Os suspeitos foram conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia.

As informações são da PMDF