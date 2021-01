Áreas de circulação do Hran são higienizadas pelo exército

PUBLICIDADE

As alas de circulação do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) foram higienizadas e desinfectadas pelos militares do Exército Brasileiro, nesta sexta-feira (15). O serviço foi feito após ser solicitado pela superintendência da Região de Saúde Central. Ao todo, nove soldados percorreram as alas limpando-as com uma solução composta por álcool 70% e hipoclorito de sódio.

As alas de internação cirúrgica, internação Covid, pronto-socorro, radiologia, laboratório, corredores de acesso e portaria foram sanitizadas. Junto aos militares, as equipes de limpeza que atuam na unidade enxugaram os locais desinfetados.

“Essa ação para desinfecção do Hran, que é um hospital referência no atendimento a pacientes com Covid-19, tem o objetivo de trazer segurança para pacientes e servidores. Buscamos essa parceria com o Exército para higienizar essas alas e aumentar a segurança dentro da unidade”, explica o superintendente da Região de Saúde Central, Luciano Gomes.

Hospital referência

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) se tornou a unidade referência no atendimento a pacientes com Covid-19 no início da pandemia até o fim da fase mais crítica. No final de dezembro, a unidade voltou a atender pacientes portadores do coronavírus em todos os prontos-socorros da unidade.

A Unidade de Queimados, cirurgias plástica e geral manteve os atendimentos a pacientes com ou sem o coronavírus. Dentro do Plano de Mobilização de Leitos Covid do DF, o Hran já possui 60 leitos de observação no térreo, que atendem o perfil de pacientes com Covid-19. Serão mobilizados outros 52 leitos de enfermaria, seis leitos de UCI e 20 de UTI.

As informações são da Agência Brasília