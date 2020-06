Área rural em São Sebastião está 70% pavimentada

PUBLICIDADE

A região do Capão Comprido, na área rural São Bartolomeu, em São Sebastião, já está com 70% da pavimentação concluída em suas vias, que totalizam 1.965 metros. A obra é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

O asfalto vai beneficiar cerca de 18 mil moradores, bem como os 650 estudantes da Escola Classe São Bartolomeu, no bairro Bela Vista. A obra deve ser entregue até o fim de junho, segundo o diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

“Vai ser maravilhoso ver as crianças indo para a aula sem sujar a roupa e caminhando com segurança até chegar à escola”, ressalta a diarista Maria das Dores Silveira, 39 anos. “Isso sem contar o restante da população que mora aqui. Todos nós vamos ganhar com a rua asfaltada.”

Etapas

O serviço de pavimentação foi iniciado em 31 de março deste ano e passou pelas fases de drenagem, terraplenagem, sub-base e base (implantação de camadas de cascalho) e imprimação, que antecedeu o estágio de capa asfáltica. Após a aplicação do asfalto, serão instalados a calçada e os meios-fios, além da sinalização horizontal e vertical.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília