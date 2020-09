Área rural de Sobradinho terá ruas pavimentadas

PUBLICIDADE

O território rural entres os condomínios RK e a Rota do Cavalo, região de Sobradinho, terá mais 6,1 quilômetros da DF-440 pavimentados. Isso porque, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), decidiu, nesta quinta-feira (24) dar continuidade à realização do projeto que está em fase de licitação.

O programa faz parte da ação Caminho das Escolas e pretende levar asfalto à porta de todas as unidades de ensino da área rural do Distrito Federal. No próximo trecho pavimentado serão beneficiados os alunos da Escola Classe (EC) Santa Helena, em Sobradinho. Fundada em 1964, a unidade de ensino é uma das mais antigas da região.

Por lá, pelo menos 130 crianças, além do corpo docente e do núcleo administrativo, enfrentam problemas diários como a lama no período das chuvas e, na seca, a poeira. Esta, inclusive, é responsável por diversos problemas respiratórios desenvolvidos em alunos e professores.

“É uma reivindicação antiga da população e nossa expectativa é passar por todos os trâmites legais e iniciarmos as obras até o final do ano”, afirma o diretor do DER/DF, Fauzi Nacfur.

Isabel Cristina dos Reis é diretora da EC Santa Helena. Aos 56 anos, a unidade de ensino sempre enfrentou diversos contratempos, principalmente no período de chuvas. Isabel dá seu testemunho.

O ônibus que transporta os alunos da área rural atolava frequentemente. Houve até ocasiões em que o veículo não conseguiu levar as crianças de volta para casa. “Será a concretização de um pedido e de uma espera de muitos anos”, diz a diretora, aliviada.

Condomínios e chácaras

Mas não só a comunidade escolar será beneficiada. Quem também ganha com o asfalto são os donos de chácara da região e os 8 mil moradores do condomínio RK. O trecho de terra começa na porta do residencial.

Depois de asfaltado, o caminho vai garantir comodidade a quem sai e chega em casa. Além disso, servirá como uma alternativa para quem sai de Sobradinho rumo ao Paranoá, até chegar à DF-440.

“Será uma benfeitoria que vai trazer vários ganhos, inclusive na saúde das pessoas e na valorização dos nossos imóveis”, aposta o síndico do RK, Paulo Alves.

