Área rural de São Sebastião recebe serviços de saúde

A população da zona rural de São Sebastião recebeu diversos serviços de saúde nesta quarta-feira (2). Atualização da caderneta de vacinação, testes rápidos para detecção de ISTs, entrega de kits para higiene bucal, solicitação de exames e cadastramento no SUS foram levados a esse público. A ação faz parte do programa GDF no Campo, uma parceria entre vários órgãos do governo do Distrito Federal que oferece serviços básicos para as áreas rurais do DF.

O local escolhido para o evento, que ocorreu entre 8h e 13h, foi a Escola Classe Aguilhada. Por conta da pandemia, foram adotadas algumas medidas de prevenção, como o uso de máscaras, distanciamento entre pessoas e a higienização das mãos logo na entrada.

A superintendente da Região Leste de Saúde, Raquel Beviláqua, destacou a importância da iniciativa, “Essa ação multisetorial foi fundamental para levarmos serviços diversos, principalmente serviços de prevenção à comunidade rural de São Sebastião. Trabalhamos além do tratar doenças, mas principalmente na prevenção e promoção de saúde”, frisa.

Quem aproveitou os serviços disponibilizados foi a moradora da área rural Aguilhada, Antônia Marlúcia, de 56 anos, que também é cozinheiro da escola classe, “Eu passei pela vacinação, agora estou indo para a Saúde da Mulher. Muito bom! Aqui pra gente é mais difícil. Porque a gente fica aqui na Zona Rural e é mais longe para ir a São Sebastião. O tempo da gente é pouco porque a gente trabalha. Foi ótimo”.

Também moradora da região, Maria dos Remédios Souza Silva, de 54 anos, conta que fez três exames e classificou como essencial os serviços, “Fiz três (exames). Fiz o da mamografia e tomei a vacina. E vou fazer mais outro para pode ir embora. Mas foi bem essencial”.

Durante a ação, 58 pessoas compareceram à Sala de Vacina para atualizar a caderneta de vacinação, 22 testes de ISTs foram feitos e 110 kits de higiene bucal foram entregues. A Secretaria da Mulher disponibilizou o Ônibus da Mulher, que levou consultas e exames de rotina ligados à Saúde da Mulher.

A gerente de Áreas Programáticas da Atenção Primária, Verônica Lobo, contou como foi montado o circuito, “A ideia era oferecer ações básicas aqui no evento e conseguimos atingir o objetivo de proporcionar o mesmo acesso que uma pessoa moradora da zona urbana tem”, pontua.

O programa

O programa GDF no Campo é uma parceria entre vários órgãos do GDF como as secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Mulher, Agricultura, Educação, Segurança Pública e Transporte e Mobilidade. Participam ainda a vice-governadoria, Emater, Ceasa e administrações regionais das cidades onde os serviços serão levados.

