Área de lazer será construída para moradores do Recanto das Emas

PUBLICIDADE

Os moradores do Recanto das Emas serão comtemplados com a construção de uma área de lazer e entretenimento. O espaço ficará localizado na Quadra 803, em mais de 5 mil metros quadrados de área destinada para realização de esportes e passeios. O território multiuso poderá ser usufruído por todas as idades.

“Vai representar qualidade de vida para os recantenses”, garante o administrador regional Carlos Dalvan.

Com obras iniciadas em agosto de 2020, o projeto do local contou com verba de R$ 500 mil, vinda de emenda parlamentar do distrital José Gomes. “É um ganho e tanto para os moradores da cidade”, comenta o barbeiro Rubens Quirino, 22 anos, nascido na cidade. “Para nós, moradores, foi uma ótima notícia. Vai virar ponto turístico”, festeja. “Não tinha nenhum lugar por aqui para a gente dar uma caminhada, fazer uma atividade de musculação”, continua o jovem, referindo-se aos aparelhos de ginástica.

Bom, espaços para diversão não vão faltar. Tem mesas de pingue-pongue, tabuleiros para jogos de dama ou xadrez, bicicletário, pergolado, pista de cooper (260 metros) e um parque infantil. A quadra poliesportiva, já existente, além da reforma, ganhou uma arquibancada. No local também terá uma área para academia ao ar livre, além do requisitado Ponto de Encontro Comunitário (PEC). E uma área verde foi construída para integrar o local, com o uso de várias espécies de árvores e paisagismo distribuído em canteiros de flores. Acessibilidade e inclusão digital também fazem parte do projeto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A cidade contém 60 espaços destinados para praças, onde temos somente equipamentos soltos. A ideia do projeto é ter esses aparelhos que atendam a todas as idades, enfim, uma praça completa, com espaços de uso e convivência”, chama a atenção Nayara Rayane Barbosa, arquiteta responsável pelo projeto. “A praça é inclusiva, com brinquedos adaptados, rampas, piso tátil e wi-fi de graça”, detalha a profissional.

Especialista em cuidar de idosos, Jordânia Costa Silva, 30 anos, moradora da quadra 803, comemora a conquista dessa reinvindicação coletiva aguardada há bastante tempo pelos moradores. “O lugar está maravilhoso, estamos contentes com essa área de lazer, a nova administração está de parabéns pela obra”, agradece.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A entrega da praça-modelo da quadra 803 do Recanto das Emas é só uma das várias ações da Administração Regional para saciar os anseios da comunidade. Ainda em fase de processo licitatório, por exemplo, estão R$ 300 mil, via emenda parlamentar, do deputado distrital Eduardo Pedrosa, para reforma de 16 parques infantis da cidade. Com verba da Administração Regional também passarão por reformas a cobertura da piscina do Centro de Convivência do Idoso (CCI) e os ginásios poliesportivos Tatuzão e Tatuzinho.

As informações são da Agência Brasília