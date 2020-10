Área de cobertura do UBS 8, no Gama, é ampliada

PUBLICIDADE

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 8, localizada na cidade do Gama teve a área de cobertura ampliada e passa a atender a população que mora no Residencial Santa Maria, na divisa do Distrito Federal com o estado de Goiás. A equipe de Estratégia de Saúde da Família que cuida do atendimento à região começou, no dia 5 de outubro, a fazer o cadastramento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com o obetivo de conhecer melhor o perfil individual e familiar dos novos pacientes.

O residencial está localizado na entrada do bairro Céu Azul, em Valparaíso (GO). O objetivo da equipe é verificar o quantitativo de usuários da região para ofertar o serviço de saúde. No primeiro dia, 20 novas famílias foram cadastradas pela UBS 8.

“Estamos cadastrando esses usuários no sistema e-SUS para que eles tenham atendimento, conforme é regido. Os profissionais de saúde são divididos em duplas e vão até as residências, batendo de porta em porta, se identificam e fazem os cadastros da família e individual. Além de explicar onde é o novo atendimento, o que oferta, como é o procedimento e como funciona”, explica a gerente de Serviços de Atenção Primária n° 4 de Santa Maria, Joelma Batista Soares.

Outro local de atendimento

Os moradores do Residencial Santa Maria eram atendidos pela UBS 1 de Santa Maria. No entanto, após uma nova territorialização, os habitantes foram transferidos para atendimento na UBS 8 do DVO-Gama.

“O grande intuito desse cadastramento é orientar e informar a estes usuários ao que de fato eles têm direito. A equipe de saúde pretende, até a primeira quinzena de dezembro, ter 95% de toda área cadastrada, com cobertura de atendimento na Estratégia Saúde da Família”, informa.

A UBS 8 oferece atendimento com médico da família, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e agentes comunitários de saúde. Na unidade há confecção do cartão do SUS, dispensação de medicações, pré-natal, acompanhamento de crescimento e desenvolvimento da criança, exame preventivo, encaminhamentos a consultas especializadas, exames laboratoriais e específicos, entre outros procedimentos.

Para evitar aglomeração, as consultas são marcadas com horários espaçados na unidade. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A UBS 8 do DVO fica na Travessa do Eucalipto, área especial lote 1/4, DVO-Gama.

As informações são da Agência Brasília