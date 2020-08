Ar condicionado pega fogo em agência do Bradesco na Asa Sul

PUBLICIDADE

Na manhã desta terça-feira (25), um incêndio acometeu parte da estrutura de uma agência do banco Bradesco localizada na 504 Sul.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros (CBMDF), o incêndio começou nos aparelhos de ar condicionado localizados no segundo andar do edifício.

As chamas foram contidas por volta de 11h. Não houve vítimas.

