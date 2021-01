“Aqui se faz política com P maiúsculo”, diz Ibaneis em posse de mesa diretora da CLDF

PUBLICIDADE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, durante cerimônia de posse da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), afirmou que “aqui se faz política com P maiúsculo, se faz política com responsabilidade, se faz política olhando no olho do eleitor e dizendo ‘eu trabalho para a população com dignidade'”.

“É isso que nós temos que continuar fazendo e é isso que nós vamos fazer ao longos dos próximos dois anos, contando com a parceira, discussão dos projetos, confiança e legitimidade que nós temos no nosso mandato”, complementou.

A posse desta sexta-feira (1º) reconduz ao cargo, pela primeira vez, o presidente da Casa, Rafael Prudente. Ibaneis destacou que o o trabalho da CLDF destacou o DF e o colocou como referência “para todos e para todas da população e para todos e todas do país”. “Projetos de lei encaminhados pelo Executivo são tratados sempre com a maior responsabilidade, aperfeiçoados e votados de forma célere, de forma a encantar a nós que estamos do outro lado da Praça do Buriti”, agradeceu o governador.

“Então eu tenho convicção de que isso que o Rafael [Prudente] colocou, que a Câmara Legislativa pontua do seu mais elevado ao longo dos seus últimos 30 anos é a pura realidade. Os deputados e deputadas dessa casa engrandecem o DF, engradecem a sociedade do DF, orgulham a população do DF. Eu, como governador, só tenho a agradecer esses dois anos que se passaram, a efetividade dessas medidas, principalmente no ano de 2020, em que vivemos e continuamos a viver nesse início de 2021, um dos períodos mais tristes da história desse país”, afirmou.

Para o chefe do Executivo, o ano de 2021 pode ser um dos mais difíceis para a retomada da economia em decorrência da pandemia do novo coronavírus que assolou o mundo. “A Câmara Legilsativa mais uma vez nos ajudou, devolvendo recurso para que a gente pudesse investir no Cartão Prato Cheio, no Pão e Leite, atendendo à comunidade de rua, atendendo a todos que tem necessidade da mão estendida do estado do Distrito Federal”, disse o governador.

“Eu coloco o meu mandato à disposição da população do Distrito Federal e vou trabalhar até o fim do nosso mandato para que a gente tenha a nossa cidade novamente organizado”, complementou.