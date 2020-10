Apresentador Ricardo Noronha morre na noite desta sexta-feira (9)

PUBLICIDADE

Na noite desta sexta-feira (9), faleceu o jornalista, apresentador e ex-deputado federal, Ricardo Noronha, vítima de um câncer.

O apresentador fez suscesso nas rádios durante os anos 80 e 90, e ganhou grande visibilidade na televisão do Distrito Federal no começo dos anos 2000, popularidade que lhe rendeu o mandato de suplente de deputado federal na legislatura 1999-2003, de 23 de fevereiro de 1999 a 14 de fevereiro de 2000, e de 17 de fevereiro a 4 de abril de 2000.

“Ricardo foi um grande comunicador no Distrito Federal. Por algumas ocasiões fui jurado de seu programa na TV Brasília. Ele sempre deu oportunidade para artistas e novos talentos da cidade, que se apresentavam na atração. Ele fará muita falta. Que Deus conceda um bom lugar para o nosso querido amigo”, comentou o colunista do Jornal de Brasília, Marcelo Chaves.

Governador emite nota de pesar

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, lamentou o fato e em nota, prestou homenagem ao comunicador. Confira a nota de Ibaneis:

O Distrito Federal fica mais pobre hoje com a morte do jornalista e ex-deputado federal Ricardo Noronha. Comunicador querido por todas as classes sociais, foi presente na televisão, rádio e ultimamente nas redes sociais com um jeito único de informar e entreter, o que lhe rendeu uma legião de amigos e fãs. Sua morte interrompe uma carreira repleta de êxitos. Que Deus conforte seus familiares nesta hora de dor, mas faço votos que as lembranças alegres que ele espalhou pela vida permaneçam vivas na memória de todos.