Aposentados e Pensionistas da Saúde do DF terão processos realizados pelo Iprev-DF

A Secretaria de Saúde informa que, a partir desta terça-feira (3), haverá mudanças nos processos de aposentadorias e pensões relacionadas aos servidores da pasta. O atendimento aos aposentados e pensionistas por morte será realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), conforme a Portaria n° 42 de 7 de outubro, que pode ser consultada no site da SES.

Agora, será da competência do Iprev-DF a centralização das atividades de concessão, manutenção, revisão e cessação dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte dos servidores públicos efetivos da Secretaria de Saúde e seus dependentes.

A gerente de Aposentadoria e Pensões da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep), Glenda Vaz, explica que a análise do mérito dos processos será feita pelo Instituto. “Todos os processos de aposentadoria e pensão por morte serão publicados pelo Iprev-DF no Diário Oficial do DF, sempre no primeiro dia útil de cada mês”, acrescentou.

Dessa forma, a homologação para publicação dos processos deixa de ser feita pela Secretaria de Saúde e passa a ser competência exclusiva do Iprev-DF. “No entanto, a sala dos aposentados da Administração Central continuará em funcionamento, prestando atendimento aos inativos para orientá-los sobre essa nova fase”, assegura a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida

Para mais informações, os servidores também podem procurar a Gerência de Atendimento ao Segurado (Geas), localizado no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 9, edifício Parque Cidade Corporate, 1º andar, torre B. Os telefones são 3105-3446 e 99153-8940 (WhatsApp). Além disso, também é disponibilizado o e-mail [email protected]

Com informações da Agência Brasília