Após um mês de investigação, PCDF fecha cassino clandestino

PUBLICIDADE 

A 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) pôs fim às atividades de uma casa que funcionava como cassino clandestino na região. Na tarde de quinta-feira (5), foram apreendidas diversas máquinas caça-níquel.

De acordo com a Polícia Civil, a casa era frequentada por pessoas de alto poder aquisitivo da capital federal. A 3ª DP investigou o caso por cerca de um mês até interditar a casa, localizada no centro empresarial do Cruzeiro.

Ainda segundo a Polícia Civil, foi possível ver pessoas vem trajadas e diversos carros de luxo trafegando pelo local durante as investigações. O horário mais movimentado era o da noite.

As máquinas apreendidas foram encaminhadas para perícia. As investigações seguem, agora em busca de envolvidos com a prática de jogos de azar.