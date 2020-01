Após um dia desaparecido, motorista de app é encontrado amarrado dentro de veículo

PUBLICIDADE 

Vítor Mendonça e Willian Matos

O motorista de aplicativo Samuel Veras dos Santos, de 41 anos, foi encontrado após ficar quase 24h desaparecido. Samuel foi visto amarrado dentro de um carro por volta de 7h40 desta quinta-feira (30).

O carro onde Samuel estava preso foi encontrado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), próximo à linha férrea. Com braços e pernas amarrados, o motorista estava machucado e sangrando bastante. Provavelmente passou a noite inteira no interior do veículo. Foi levado ao Hospital de Base na manhã desta quinta (30).

O último contato de Samuel antes de desaparecer foi com a esposa, por volta de 9h de quarta (29). O homem informou que estava em um posto de combustíveis na Candangolândia e iria aguardar mais um pouco antes encontrar a companheira entre 10h e 11h. O encontro não aconteceu, e a vítima estava desaparecida desde então. O casal mora na Cidade Estrutural.

A 8ª Delegacia de Polícia (SIA) investiga o caso.

