Após testar positivo para covid-19, Ibaneis tem 5% do pulmão comprometido

PUBLICIDADE

Willian Matos e Aline Rocha

redacao@grupojbr.com

Um dia após testar positivo para o novo coronavírus, o governador Ibaneis Rocha realizou exames pulmonares nesta quarta-feira (9) para melhor avaliação do quadro de saúde.

Os exames apontaram que Ibaneis tem apenas 5% do pulmão comprometido. “Por enquanto, tudo tranquilo”, afirmou o governador. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Governo do Distrito Federal (GDF) informou que ele permanece despachando normalmente e que deverá se reunir, virtualmente, com o secretariado nesta quinta-feira (10).

Leia a nota na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, diagnosticado com Covid-19, continua se recuperando em casa.

Ele se submeteu a exames nesta quarta-feira (9) pela manhã, quando foi detectada uma leve infecção do pulmão, de cerca de 5% da capacidade.

O governador sente apenas um leve mal-estar provocado por tosse, sem apresentar qualquer outro sintoma da doença.

Ainda assim, ele continua despachando normalmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Está marcada para amanhã, via teleconferência, uma reunião com o secretariado.”

Diagnóstico

Na madrugada de terça (8), Ibaneis começou a apresentar coriza e tosse, cerca de dois dias após viajar na companhia de um amigo que estava com o vírus no organismo, mas assintomático. Este amigo avisou assim que soube do diagnóstico positivo; os sintomas e o contato direto com uma pessoa contaminada levaram o governador fazer um teste, e o resultado positivo saiu no fim da tarde.

Após o diagnóstico positivo para a covid-19 de Ibaneis, a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, fez exames e testou negativo para a doença. Os filhos de Ibaneis também testaram negativo.

Os deputados distritais Rodrigo Delmasso (Republicanos), Fábio Felix (PSOL), Cláudio Abrantes (PDT), Arlete Sampaio (PT) e Chico Vigilante desejaram melhoras ao governador e falaram de maneira geral sobre a pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE