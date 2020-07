PUBLICIDADE

Dois homens foram presos na tarde de terça-feira (14) após se envolverem em uma tentativa de latrocínio no Guará. A prisão foi feita na BR-040, na altura de Luziânia, pelo CP Choque da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

Os policiais abordaram um Ford EcoSport de cor azul e encontraram a dupla. Um dos homens tinha uma marca de tiro de arma de fogo na região do glúteo. Perguntado, ele disse que foi vítima de um roubo próximo ao shopping de Valparaíso-GO.

No entanto, a informação era falsa. Os militares fizeram uma verificação e encontraram R$ 1,5 mil com cada um dos homens, além de um saco preto com R$ 6,5 mil, 969 dólares e um revólver calibre 38 com cinco munições.

Dada a alta quantia em dinheiro, os PMs investigaram mais dados sobre a ocorrência e descobriram que a dupla havia participado de uma tentativa de latrocínio no setor Lúcio Costa, no Guará, momentos antes. Neste crime, houve troca de tiros, o que explica um dos homens estar alvejado no glúteo.



Os homens foram novamente questionados sobre a origem do dinheiro e confessaram serem os autores da tentativa de latrocínio. Dada a confissão, os militares levaram a dupla a uma unidade médica para tratar da vítima de disparo de arma de fogo.

Após a liberação médica, os homens foram levados para a delegacia de Luziânia para registro da ocorrência.