Após roubo em coletivo, PMDF prende dupla e apreende adolescente em Ceilândia

Na noite dessa sexta-feira (12) a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu dois homens, de 22 e 19 anos, e um adolescente de 14, na QNN 24 de Ceilândia, após os três assaltarem passageiros de um ônibus.

A corporação foi acionada e conseguiu encontrar os suspeitos, no momento da fuga. De acordo com as vítimas, os criminosos teriam utilizado uma faca para praticar o crime. Os pertences das vítimas foram recuperados, sendo três aparelhos celulares, um relógio e dinheiro.

Diante disso, os envolvidos foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (DP) e atuados por roubo, corrupção de menores e o menor de idade por ato infracional análogo ao crime de roubo.

O homem de 22 anos já tinha passagem por vários roubos, furtos, receptação, ameaça e uso e porte de substância entorpecente.

