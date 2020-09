Após roubo a residência, PCDF prende autor de receptação e recupera objetos

PUBLICIDADE

Na última quarta-feira (9) um agente da Seção de Repressão às Drogas foi abordado, no pátio externo da 26ª Delegacia de Polícia (DP), por uma vítima de furto em residência que ocorreu no dia 4, informando que ele viu, em um site de vendas online, o anúncio dos objetos levados de sua casa, apresentando o contato telefônico do anunciante. A vítima descreveu características únicas e peculiares dos objetos, decorrente do uso.

Os policiais fizeram contato e questionaram se o anúncio ainda estava ativo e o endereço da venda. Com a sinalização positiva do anunciante e a informação do local onde estariam os objetos ofertados, um dos policiais foi até o local e, verificada a existência das características informadas pela vítima, identificou-se e explicou o motivo do comparecimento, tendo o autor prontamente franqueado a entrada na residência e admitido que estava vendendo os objetos. Na ocasião o autor alegou que passava por dificuldades financeiras e que precisava fazer isso para complementar a renda, apontando o quarto do imóvel onde os bens estavam armazenados.

No local foram encontrados todos os objetos, inclusive escondidos embaixo de uma cama, dentro de um guarda roupas e atrás de um pano pregado à parede do cômodo. Diante dos fatos, o autor foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia Circunscricional e autuado por receptação qualificada.

Foram apreendidos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

01 FORNO MICRO-ONDAS DA MARCA LG 30 LTS;

01 FORNO ELÉTRICO MARCA FISCHER;

01 FORNO MICROONDAS ELECTROLUX 28 LTS COR BRANCA;

01 CONSOLE PLAYSTATION 2 DE COR PRETA;

02 CONSOLES XBOX 360 DE COR PRETA;

01 CONSOLE XBOX 360 DE COR BRANCA;

01 TELEVISÃO TCL 40 POLEGADAS DE COR PRETA;

01 TELEVISÃO PHILIPS DE 42 POLEGADAS COR PRETA;

02 TELEVISÕES PHILCO DE 32 POLEGADAS COR PRETA;

01 TELEVISÃO SAMSUNG DE 32 POLEGADAS COR PRETA;

01 TELEVISÃO PHILCO DE 39 POLEGADAS COR PRETA;

01 TELEVISÃO SAMSUNG DE 43 POLEGADAS COR PRETA;

01 CPU HP COM TECLADO E MOUSE;

01 CPU MARCA NÃO IDENTIFICADA COM TECLADO E MOUSE;

01 CPU ALL IN ONE MARCA AOC COM TECLADO COR PRETA;

01 MONITOR POSITIVO 19 POLEGADAS COR PRETA;

01 IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 2676 COR BRANCA/VERDE;

01 NOTEBOOK CCE INFO 14 POLEGADAS COR PRETA;

01 HOME THEATER BRITÂNIA COR PRETA;

01 GARRAFA DE WHISKY 15 ANOS JOHNNIE WALKER GREEN LABEL 750 ML;

01 ANTENA TV DIGITAL INTERNA SEM MARCA APARENTE;

07 RELÓGIOS DE MARCAS DIVERSAS;

01 BASE PARA NOTEBOOK COM VENTILAÇÃO MARCA WARRIOR;

01 BASE PARA NOTEBOOK COM VENTILAÇÃOMARCA LENDEX.

01 APARELHO CELULAR MARCA XIAOMI, MODELO REDMI NOTE 8, COR PRETA;

R$ 5.550,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) EM ESPÉCIE.

Vítimas de crimes similares podem procurar a delegacia, que fica na QS 411, AE – Samambaia Norte. Ou ligar para 3207.8115/8091 e reivindicar a propriedade do objeto apreendido.