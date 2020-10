Após roubar um carro, assaltante é seguido pela PM e bate o veículo na DF 290

PUBLICIDADE

Na tarde deste domingo (25), dois carros colidiram na DF 290, entre Santa Maria e o Céu Azul. De acordo com informações da polícia, o veículo branco foi furtado no Riacho Fundo I e acompanhado pelos militares até o momento do acidente.

Segundo os bombeiros, um dos assaltantes foi atendido e transportado ao Hospital de Base com exposição óssea e laceração na perna.

Aguarde mais informações.