Após perseguição, três homens são presos no Riacho Fundo ll

Na tarde deste sábado (25), três homens foram presos portando drogas e armas no Riacho Fundo ll. Os policiais patrulhavam na quadra 15D quando viram três homens em atitude suspeita em um Honda Fit. Com a aproximação da viatura, o motorista acelerou e iniciou-se uma perseguição.

A perseguição só acabou quando o motorista perdeu o controle do carro e bateu no meio-fio. No veículo foram encontradas porções de drogas, munições e um revólver calibre 32.

Segundo a PMDF, na residência de um dos ocupantes havia outro revólver calibre 38, aproximadamente 5 quilos de maconha, 600 gramas de cocaína, duas balanças de precisão e uma faca.

Todos os abordados foram encaminhados à delegacia para registro.