Após ordem de suspensão, Colégio Militar recebe alunos normalmente

Após receber uma decisão da 3ª Vara do Trabalho de Brasília-DF que suspende as aulas presenciais na instituição, o Colégio Militar de Brasília (CMB) se recusou a não abrir os portões para alunos e professores. Nesta sexta-feira (25), haverá atividades presenciais normalmente.

Embora o juiz Francisco Luciano de Azevedo Frota tenha determinado a suspensão imediata das atividades presenciais, o CMB entendeu que a ordem judicial não fala sobre as aulas em si. “Neste sentido, as atividades presenciais planejadas pelo CMB permanecem em vigor”, afirma a instituição, em nota abaixo. Leia:

Em nova nota, o colégio confirma que reabriu as portas. “Alunos do 3º ano do Ensino Médio passaram, de forma organizada e respeitando o distanciamento seguro, por uma triagem que constou de aferição de temperatura e condições gerais de saúde. A seguir, higienizaram os solados de seus calçados em um tapete sanitizante; depois foram encaminhados para assepsia das mãos com álcool em gel”, comenta a instituição.

“Pela manhã, o 3º ano do EM retornou, e ao longo da semana todas as séries comparecerão de forma escalonada e segura ao colégio. Os bons filhos estão retornando a esta Jovem Casa de Velhas Tradições, espaço que a eles pertence, e o momento é de jubilosa alegria e muita emoção!”

A decisão da 3ª Vara do Trabalho de Brasília diz que, em caso de descumprimento da medida que determina a suspensão das aulas presenciais, o CMB terá de pagar multa diária de R$ 15 mil.