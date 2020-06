O governador Ibaneis Rocha autorizou, nesta terça-feira (9), a realização do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2020.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) ao Jornal de Brasília. O comunicado de Ibaneis surpreende positivamente a pasta, que já havia noticiado o cancelamento do festival.

O evento não seria realizado por falta de verba. Os R$ 3 milhões previstos no orçamento não estavam mais disponíveis devido à pandemia do novo coronavírus.

Contudo, segundo o secretário Bartolomeu Rodrigues, o evento custará menos do que o valor inicialmente previsto. Na segunda (8), Bartô, como é chamado, anunciou que iria dialogar com a Secretaria de Economia para garantir as verbas do festival.

Sobre o festival

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é o mais antigo festival de seu tipo no país. Foi criado em 1965 por Paulo Emilio Sales Gomes, então professor da Universidade de Brasília (UnB). De lá para cá, o evento só foi interrompido entre 1972 e 1974 por censura da ditadura militar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2020, a previsão é de que as exibições sejam feitas em plataformas virtuais e no Cine Drive-In, respeitando as regras do distanciamento social. A data de realização deverá ser anunciada nos próximos dias.