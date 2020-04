Após manobras perigosas, homem tem moto apreendida pela PMDF no Eixo Monumental

PUBLICIDADE 

No início da tarde de terça-feira (31) um policial do 3º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal viu um homem realizando manobras perigosas com uma moto, empinando enquanto outros dois homens gravavam.

A motocicleta foi apreendida, por volta de 14h25, na via S1 do Eixo Monumental.

O homem foi abordado e uma equipe de trânsito aplicou uma multa baseada no artigo 179 do CTB. A motocicleta foi recolhida para o depósito do Detran. O veículo não tinha nenhuma restrição.