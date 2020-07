Após liberação, Jardim Botânico se prepara para reabrir

PUBLICIDADE

Em decreto publicado na noite de sexta-feira (17), em edição extra do Diário Oficial (DODF), o governador Ibaneis Rocha liberou a retomada das atividades em 17 parques da capital. Entre eles, está o Jardim Botânico de Brasília. Mas antes de reabrir as portas, o JBB conta que está se organizando para receber os visitantes.

Portanto, o Jardim Botânico permanece fechado neste fim de semana. Durante os dois dias, a equipe deve isolar as áreas comuns, como banheiros, bebedouros, orquidário, espaço ciência e parquinho. Ainda não há uma data de reabertura, mas o JBB promete divulgar em breve.

Quando o local reabrir, será proibido qualquer tipo de comércio. Além disso, todos os frequentadores terão de usar máscara de proteção facial.

Parques

Além do Jardim Botânico, outros 16 parques estão autorizados a reabrir. Alguns deles, como o Parque da Cidade, já estava em funcionamento. Veja a lista completa:

1. Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek;

2. Parque Ecológico do Paranoá;

3. Parque Recreativo do Gama (Prainha);

4. Parque Ecológico do Gama;

5. Parque Ecológico Sucupira (Planaltina);

6. Parque Ecológico do Lago Norte;

7. Parque Ecológico da Asa Sul;

8. Parque Ecológico Olhos D`água;

9. Parque Ecológico Ezequias Heringer (Guará);

10. Monumento Natural Dom Bosco (Lago Sul);

11. Parque Ecológico de Águas Claras;

12. Parque Ecológico do Riacho Fundo;

13. Parque Ecológico do Areal (Arniqueiras);

14. Parque Ecológico Veredinha (Brazlândia);

15. Parque Ecológico do Cortado (Taguatinga);

16. Parque Ecológico 3 Meninas (Samambaia);

17. Parque Ecológico do Tororó (Santa Maria);

18. Parque Ecológico das Copaíbas (Lago Sul);

19. Parque Nacional de Brasília;

20. Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul;

21. Parque Ecológico Península Sul;

22. Parque do Bosque (Sudoeste);

23. Parque das Garças (Lago Norte);

24. Parque Ecológico e Vivencial Bosque dos Eucaliptos (Guará);

25. Parque de Uso Múltiplo Denner (Guará);

26. Jardim Botânico de Brasília;

27. ARIE do Bosque (Lago Sul);

28. Refúgio de Vida Silvestre Morro do Careca (Lago Norte);

29. Parque Ecológico da Vila Varjão (Taguatinga);

30. Parque Ecológico dos Jequitibás (Sobradinho).

31. Parque Distrital dos Pequizeiros (Planaltina);

32. Parque Distrital Salto do Tororó (Jardim Botânico);

33.Parque Ecológico de Santa Maria;

34. Parque Distrital de São Sebastião;

35. Parque Ecológico das Sucupiras (Sudoeste/Octogonal).