Após incorporar Parque da Cidade, pasta de Esporte pode se mudar para o local

Em encontros recentes com outros integrantes palacianos, a secretária Celina Leão, da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, chegou a expressar a intenção de mudar a sede de sua pasta, atualmente localizada no Setor Comercial Sul (SCS).

A intenção será levar os servidores para o pavilhão do Parque da Cidade. Em novo decreto, a ex-parlamentar deve passar a ser a nova gestora do local.

A pretensão em deixar o atual prédio no SCS, alugado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), chegou a ser confirmada pela pasta, mas a comunicação da Secretaria de Esporte e Lazer ressaltou que a possível mudança de localidade “ainda é um mero projeto”, mas que teria a intenção de “aproveitar mais o espaço” da cidade e do extenso parque.

O Pavilhão do parque, no entanto, caso venha a se tornar sede da pasta, deve passar por reformas para a modernização do local que, segundo alguns servidores da própria secretaria, “está degradado”. Outros projetos no pavilhão também estão sendo estudados pelo governo, mas nada ainda chegou a ser divulgado.

Segundo informações públicas disponibilizadas pelo próprio governo, a pasta de Esporte e Lazer será a nova gestora do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

O remanejamento do logradouro público, atualmente gerido pela Secretaria Executiva das Cidades subordinada à Secretaria de Governo, sob responsabilidade de José Humberto Pires, deve ser formalizado em um novo decreto palaciano.