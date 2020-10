Após flagrante de mandado de prisão e drogas, homens são presos no Riacho Fundo II

PUBLICIDADE

Dois homens de aproximadamente 23 anos foram presos, na noite desta terça-feira (27), na QNE 8, conjunto 1 do Riacho Fundo II. A prisão ocorreu após denúncia de que no lava-jato ocorria venda de droga.

No local, os policiais militares encontraram dois homens, neste momento, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi capturado. Durante a busca pessoal, verificou-se que ele carregava uma sacola com tabletes de maconha dentro. Quanto ao outro abordado, constatou-se durante pesquisa que havia um mandado de prisão contra ele pelo crime de roubo cometido aqui no Distrito Federal.

Posteriormente, a equipe foi até à residência do homem flagrado com a droga. Na casa, localizada na QNE 7, os militares se depararam com mais três tabletes de maconha e porções da droga, além de duas balanças de precisão e seis munições, calibres 556, .45, .40 e 22. O autor assumiu a propriedade da droga.

Diante disso, os envolvidos foram encaminhados à 27ª DP. Ambos já tinham passagem por roubo e tráfico de drogas. Ocorrência em andamento.

