Um homem de 69 anos, tenente da reserva da Polícia Militar (PMDF), foi morto na madrugada desta quinta-feira (14), na 111 Norte. Ele manteve a companheira refém desde o dia anterior e, após atirar contra negociadores do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), foi morto.

Um major da PMDF que atuou no caso disse que os militares agiram em legítima defesa e tiveram de revidar os ataques do homem. O militar da reserva foi baleado duas vezes e morreu dentro do apartamento onde morava com a mulher.

Havia a suspeita de que o tenente teria atentado contra a própria vida. No entanto, as autoridades desmentiram a hipótese nesta quinta (14). Segundo o delegado-chefe da 2ª DP, Laércio Rossetto, o homem foi mesmo morto por militares do Bope.

“Havia o negociador no apartamento no momento dos disparos. Ele disse que não ia se entregar e disparou contra os militares do Bope e eles tiveram que reagir, o atingindo”, explicou o policial civil.

Momentos após os tiros, a companheira do tenente foi vista do lado de fora do edifício, já amparada por policiais. Após o fim das negociações, ela foi à 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) prestar depoimento. A DP investiga o caso.

