Após falecimento de servidora do HFA, sindicato cobra testagem a servidores do hospital

Na última segunda-feira (1), o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF (Sindsep-df) enviou ao Comandante Logístico do Hospital das Forças Armadas (HFA), General Ricardo Rodrigues Canhaci, um ofício em que protesta contra a falta de testes, para identificação do coronavírus, a profissionais da saúde do HFA, que estão na linha de frente no combate à pandemia. De acordo com o documento alguns servidores ficarão quatro meses sem passar por testes para identificar o vírus.

O requerimento ocorre em contexto de luto. Na última semana faleceu Cristiane de Araújo Silva. Ela era auxiliar de enfermagem no HFA e foi a óbito em decorrência a complicações causadas pela covid-19. O Distrito Federal ja registra 2.521 mortes por coronavírus.

Em nota de pesar divulgada pelo sindsep, o sindicato diz que tem cobrado a direção do HFA por “EPIs, testagem, e transporte seguro”.

O documento enviado a Ricardo Rodrigues diz que “o intervalo de testagem chega a ser de quatro meses para

alguns trabalhadores, até mesmo aqueles que estão em situação de contato direto com pacientes.”

O Sindicato afirmou considerar uma imprudência o hiato prolongado para realizar as testagens e relacionou a morte de Cristiane de Araújo e outra servidora, que também faleceu anteriormente, ao descaso da diretoria do hospital com os funcionários.

O HFA divulgou nota de pesar quanto a morte de Cristiane “Neste momento de profunda consternação o HFA se solidariza à família e amigos pela grande perda”, diz o texto.

Leia a íntegra da nota:

O Hospital das forças Armadas (HFA) lamenta informar o falecimento da Servidora Cristiane de Araújo Silva, técnica de enfermagem neste hospital, ocorrida na noite de sábado, em 29 agosto.

Neste momento de profunda consternação, o HFA se solidariza à família e amigos pela grande perda, reconhecendo o profissionalismo da servidora e agradece todo comprometimento e dedicação no cumprimento de suas atividades laboriais.

Os integrantes do HFA expressam profundas e sinceras condolências pelo falecimento da servidora Cristiane de Araújo Silva, rogando para que a luz divina possa inspirar força e confortar os corações dos familiares e amigos para que superem este momento de dor.