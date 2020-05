Após dizer que vai barrar pacientes do Entorno, Ibaneis ameniza discurso

PUBLICIDADE 

Após anunciar, na manhã desta quinta-feira (14), que o Distrito Federal não vai mais receber pacientes vindos do Entorno, o governador Ibaneis Rocha amenizou o discurso e afirmou que torce para que se chegue a um “bom termo”.

Ibaneis disse ainda que pediu ao secretário de Saúde, Francisco Araújo, para prosseguir com as conversas junto ao secretário da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino.

Após ameaçar “fechar as portas” para o Goiás, o governador do estado, Ronaldo Caiado, se manifestou apelando a Ibaneis que tenha solidariedade com o povo goiano. Disse também que os casos registrados no Entorno são de pacientes que se infectaram no Distrito Federal, uma vez que a população vai à capital para trabalhar, estudar etc.

“Não mandem mais as ambulâncias para cá”

O imbróglio teve início quando Ibaneis afirmou que deixará de atender moradores do Entorno diagnosticados com o novo coronavírus. O governador disse aos prefeitos das cidades do Entorno: “Não mandem mais as ambulâncias para cá, porque os pacientes serão devolvidos.”

A justificativa do governador é de que as prefeituras das cidades vizinhas não vêm atuando em conjunto com o DF no que diz respeito às medidas de precaução. “Infelizmente a Secretaria de Saúde [do Estado de Goiás] não tem dado a atenção devida. O hospital de campanha [de Águas Lindas-GO], há 50 dias, não funcionou ainda, e o meu dever como eleito é cuidar da nossa população”, declarou.

Após o anúncio, a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás se pronunciou. Em nota, a pasta afirma que o secretário Ismael Alexandrino tem conversado com o DF sobre os casos de coronavírus. Segundo o texto, um Termo de Cooperação seria assinado até amanhã. “Causa estranheza a reação de Ibaneis Rocha, pois além de falar com o secretário Francisco, [Ismael] falou também com o próprio governador, afirma a Secretaria.