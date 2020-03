Após confirmação de funcionário infectado, Caixa isola andar de prédio

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (17), a matriz da Caixa Econômica Federal (CEF), no Setor Bancário Sul, teve que isolar um andar inteiro depois que o primeiro caso de coronavírus entre os funcionários foi confirmado. O empregado não estava no trabalho quando foi diagnosticado e, agora, está em casa sendo acompanhado por médicos.

De acordo com a Caixa, os cuidados necessários foram adotados conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Todos os colaboradores que tiveram contato com o funcionário infectado foram direcionados para trabalhar em sistema remoto por 14 dias. A instituição também promoveu a higienização de todo o andar onde o caso foi diagnosticado.

O banco informou que mandou comunicados para os funcionários sobre a prevenção do novo vírus e também fez reuniões com os colaboradores para esclarecer as dúvidas.

Empregados que fazem parte dos grupos de risco, como grávidas e pessoas com mais de 60 anos, receberam orientações específicas.

No DF, o número de casos confirmados subiu para 26 na tarde desta terça-feira (17).

Em contato com a reportagem o banco se posicionou da seguinte forma:

A CAIXA informa que foi confirmado hoje (17) o primeiro caso de COVID-19 entre os empregados do banco O funcionário não estava no ambiente de trabalho quando diagnosticado e, no momento, encontra-se em casa com acompanhamento médico.

Gestores e equipes adotaram os cuidados necessários, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Todas as pessoas lotadas na unidade e que tiveram contato com o empregado foram notificadas e orientadas a trabalhar em sistema remoto pelo prazo de 14 dias. O banco também providenciou a higienização de todo o andar do prédio da Matriz I, em Brasília, onde foi registrado o caso.

A CAIXA já vem adotando uma série de ações de prevenção e orientação aos empregados e clientes sobre o COVID-19. Todos os empregados do banco receberam e-mail corporativo com orientações baseadas nas diretrizes divulgadas pelo Ministério da Saúde. Além disso, o banco disponibilizou materiais como cartilha e FAQ no Portal do Empregado, com esclarecimentos sobre o tema. As reuniões, pontos de controle e treinamentos presenciais foram substituídos por chats, vídeos ou audioconferência.

Empregados que fazem parte dos grupos de risco, como grávidas e pessoas com mais de 60 anos, receberam orientações específicas. A CAIXA também disponibilizou verba exclusiva para as unidades adquirirem produtos que auxiliam na prevenção, e solicitou a intensificação de limpeza de suas unidades.

Toda a rede de atendimento (agências, lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui) foi instruída a afixar cartazes alertando os clientes de que o canal oficial com informações sobre o coronavírus é a página do Ministério da Saúde (coronavirus.saude.gov.br/). O banco publicou ainda orientações sobre o COVID-19 nos perfis de redes sociais e site institucional, assim como no Internet Banking.

A CAIXA continua acompanhando a situação, a fim de avaliar medidas futuras que podem ser tomadas em decorrência da evolução dos acontecimentos